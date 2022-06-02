美國拉丁天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，J.LO）近幾年可說是愛情事業兩得意，除了在2020年創立美妝品牌成為企業家外，也與男星班艾佛列克（Ben Affleck）相隔17年上演世紀大復合，之後兩人便愛得十分高調，經常被拍到出雙入對。但珍妮佛不讓戀情專美於前，經常透過社群平台與粉絲互動的她，近日曬出工作側拍，火辣的身材讓所有人看傻眼。

現年52歲的珍妮佛羅培茲，近日在個人IG上曬出一組工作側拍，只見照片中珍妮佛羅培茲穿著黑色比基尼，外搭一件黑色罩杉，大方秀出結實的腹肌線條與兇猛的上圍曲線，絲毫看不出已年過半百又生過2個小孩，令網友看到後都驚訝到差點掉了下巴，紛紛留言「媽呀！她到底幾歲」、「我35歲也沒這身材」、「自律的人，好辣好辣」、「完全就是35歲啊」、「這身材太辣了啦」、「幾歲？？這狀態太牛了」、「這身材太不合理了」吸引超過358萬人按讚。

事實上，珍妮佛羅培茲擁有精緻五官與超狂葫蘆身型，過去曾以《I'm Glad》、《Rebirth》等多首暢銷單曲紅遍全球，後來還跨足影視圈，在《女傭變鳳凰》、《舞孃騙很大》等電影中創下驚人票房，也成為最高片酬的拉丁女星。2020年底她更推出個人彩妝品牌「JLO Beauty」，成為全方位的女性企業家，事業再度攀向巔峰。