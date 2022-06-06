看過清宮劇的人不難發現，許多嬪妃不論位分高低，走路時一律都由宮女攙扶著，不免讓外界好奇，她們年紀輕輕、好手好腳，為何偏偏需要人扶？難道身體真的如此弱不禁風嗎？事實上大致可歸納出3項原因。

根據《搜狐網》報導，清朝嬪妃們走路之所以需要別人攙扶，最主要是「凸顯高貴感」，眾所皆知，在後宮走路，誰的排場大，就是向外界宣示實力的一種方式，尤其是那些備受皇帝寵愛的嬪妃，最愛在其他人面前炫耀，來彰顯自己有多麼受寵。

其次是「裹小腳的不便」，古代男人對於「三寸金蓮」情有獨鍾，女子們為了抑制腳部生長，早在幼年時期就將腳套進極小的鞋子之中，這也導致腳變得愈發「畸形」，走路變得更加困難，嚴重的話可能走幾步路就會跌倒，所以才格外需要他人攙扶。

最後則跟「服飾行頭太多」有關，清朝妃子的裙襬大多長過腳踝，甚至遮住了鞋子，不利於走動，因此需要有人攙扶才能避免跌倒失態。另外，嬪妃們為了彰顯身分或是愛漂亮，喜歡在頭上戴些重量級的頭飾裝飾，這些金屬製品的重量不小，容易造成頭重腳輕的現象，因此需要有人隨時攙扶。