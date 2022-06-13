秦漢時期，北方驍勇善戰的匈奴是不可一世的草原霸主，一直是中原的心頭大患，為了壓制邊疆地區，古代帝王通常會採取和親政策，換取兩邊和平。不過歷史上匈奴與漢人互動的過程中，儘管不斷出現「漢化」，卻少有漢人男性娶匈奴女子為妻的案例，背後原因很現實。

根據《搜狐網》報導，漢人男性之所以不娶匈奴女子為妻，主要原因有三。首先，古代士族將婚姻當作政治利益交換的工具，而匈奴女子即便身分貴為公主，在中原王朝內部，其家族政治利益都是零，基於社會現實，迎娶一個匈奴女子等同於犧牲家族利益。

其次，漢人有著根深蒂固的儒家思想，匈奴的許多文化並不被漢人所接受，例如「收繼婚制」，匈奴人「父妻子繼、兄死娶嫂」的風俗，多半為人所不齒；再加上不講教化、崇尚武力的野蠻生存方式，猶如一道鴻溝，不被漢人所認可。

最後則是匈奴人不允許女人遠嫁中原，原因在於，遊牧民族生存環境惡劣，人口繁衍成了民族發展的首要任務，而女子即便社會地位低下，仍是不可替代的存在，戰事中，匈奴可以殺遍俘虜，但絕不會對女人痛下殺手，不是因為仁慈，而是她們具有繁衍能力。