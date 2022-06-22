阿根廷一名營養專家已高齡83歲，膝下有2名兒子還有3名孫女，第一任妻子過世後，他在2019年又娶相差48歲的妻子，兩人還生下一個孩子，而營養專家深知自己年事已高，未來可能無法看到兒子長大，因此每天用手機錄音，紀錄他們的生活點滴，希望給孩子留下回憶。

I am an 83-year-old dad – I've just had a son with my wife, 35, but I live knowing I will never get to see him grow up https://t.co/thLCkbzxvk pic.twitter.com/HsIi0G2kby — New York Post (@nypost) June 21, 2022

根據《紐約郵報》報導，83歲營養專家科米洛特（Alberto Cormillot）曾在期刊與國際會議上，發表過100多篇科學論文，還撰寫超過50本有關健康教育的書籍，在學術界頗有知名度，而他與第一任妻子莫妮卡（Monika Arborgast）婚後育有2子，如今他更是3名孫女的阿公，但莫妮卡在2017年去世後，讓他傷心不已。

科米洛特因緣際會下結識35歲的帕斯奎尼（Estefania Pasquini），儘管兩人相差48歲，但並未造成隔閡，兩人結婚後透過生育治療，生下一名健康的兒子，科米洛特知道自己歲數大，看著兒子長大的機率很低，因此非常珍惜如今能相處的時光，「我知道生命是有限的，我會一直陪著這個小傢伙，直到最後一刻，在此之前，我會提前制定計畫，幫我的孩子未來鋪路」。

科米洛特表示，當他知道妻子懷孕後，他就開始為孩子未來做打算，由於他們認為，中文會是未來的重點語言，因此特地聘請一名中文教師，儘管兒子目前僅9個月大，但他們希望兒子能提早接觸中文，除了學習語言外，他們還教兒子彈奏管風琴，「我一直在思考，如何在我在世時，幫兒子的未來做最好的準備」。

雖然科米洛特的兒子還小，但他已先幫孩子辦了一個電話號碼，並將生活的趣事，用錄音檔的方式記錄下來，「我不希望把一切搞得太戲劇化，我只想記錄生活原本的樣子」，等到未來兒子長大後，而他也不在世時，對方可以透過錄音檔回憶他。