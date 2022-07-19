龍蝦通常被煮熟了，外殼才會變紅色，但美國近日竟出現天生橘紅色的龍蝦，牠被捕獲後送往餐廳，原本要被做成餐點，豈料一名餐廳經理發現不對勁，將龍蝦救出並連繫位於南卡羅來納州的瑞普雷水族館，橘紅龍蝦也因此逃過一劫，目前被安置於海洋科學研究中心。

A super-rare orange lobster was saved from becoming seafood - CNNhttps://t.co/WwwFJ2kLUk pic.twitter.com/NYlveDjMXE — Sligo Environmental Network (@SligoEnvNet) July 18, 2022

根據《CNN》報導，美國佛羅里達州好萊塢一間餐廳「紅龍蝦」（Red Lobster），近日員工在準備海鮮食材時，餐廳經理羅克（Mario Roque）發現，其中一隻龍蝦在還未被烹煮的情況下竟呈現橘紅色，趕緊將牠救出並取名為「切達」（Cheddar），隨即聯繫南卡羅來納州的瑞普雷水族館（Ripley's Aquarium）。

該水族館派出2名飼養員，小心翼翼地打包「切達」，開車將牠帶回默特爾海灘的瑞普雷海洋科學研究中心（Ripley's Marine Science Research Center），目前牠先待在研究中心適應環境，之後便會送往水族館，安全度過餘生，餐廳經理羅克對於能救出稀有龍蝦，也感到非常開心，更稱這是一個奇蹟，有大家的幫忙，「切達」才能找到新家。

瑞普雷水族館表示，橙色龍蝦比藍色的更稀有，找到藍色龍蝦的機率是百萬分之一，橘紅龍蝦的機率僅3000萬分之一，「我們很感謝紅龍蝦餐廳能認出這隻稀有龍蝦，希望未來幾年，大家能提高對甲殼類動物的保護意識。」