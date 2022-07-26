美國佛羅里達州一名男子里德（Brett Reeder）日前帶妻小出海釣魚，期間遇見一隻小鯊魚，里德為了向兒子炫技，竟然徒手抓住鯊魚，不料因此激怒鯊魚，手指被死咬住不放，小指頭更被硬生生扯下，頓時血流如注，一旁的兒子親眼目睹爸爸的指頭被咬掉後，嚇得說不出話來。

綜合外媒報導，本月19日，里德帶全家搭船海釣，途中看見一隻小鯊魚，里德疑似想要展現自己的男子氣概，竟然當著兒子的面，伸手逗弄鯊魚，見鯊魚不理他，還無所畏懼的將鯊魚一把抓起，而被激怒的鯊魚不斷掙扎扭動，身體來個360度大迴旋，轉身直接張口爆咬里德的手，並硬生生將其小指前端咬斷。

面對突如其來的意外，里德痛得破口大罵「哦該死的！牠咬掉我的小指！」頓時鯊魚嘴部被里德的鮮血染紅，而一旁目睹事發經過的兒子當場被嚇壞了。里德的妻子事後將影片上傳到抖音（TikTok），雖然未透露丈夫的傷勢，不過卻在標題寫道「玩愚蠢的遊戲，就會贏得愚蠢的獎品」。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「他破口大罵時的反應，就好像他只是把手機掉到水裡而已」、「他再也不能用自己的小指跟人打勾勾許下承諾了」、「他的小指被咬掉多少？我聽到啪的一聲」，不過也有不少網友對於里德逗弄海洋生物的行為予以撻伐。