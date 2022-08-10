媒體最初對轟炸行動的報導是廣泛且密集的，然而由於美國政府和軍方嚴格控管資訊，隱瞞他們在廣島與長崎一手造成的後果，使得爆炸後續的相關訊息從一開始就極其有限。美國甫對軸心國贏得道德上與軍事上的勝利，可不急著（以美國戰爭部長的話來說）「招來暴行比軸心國更勝一籌的名聲」。華府官員與剛抵達日本的占領軍立刻加緊速度，加強控管與新武器造成之傷亡規模有關的新聞。日本媒體遭占領軍當局禁止撰寫與播放關於廣島或長崎的報導，以免「擾亂公共安寧」；外國記者開始進入日本之際，廣島和長崎隨即便被列為「記者禁入區」。原爆發生後的接下來幾週，少數嘗試報導受災城市的記者紛紛收到驅逐出境的威脅、被美國官員找碴，並遭指控協助日本散播政治宣傳，聲稱戰敗的敵方在多年遂行侵略、犯下惡貫滿盈的暴行之後，如今企圖藉此博取國際的同情。

廣島的谷本清牧師是赫西的第二位主角，也是當地的「救援天使」。他在大火吞噬城市之際，英勇地將受害民眾疏散到安全的地點。(圖/尖端出版提供)

而美國本土的政府高層則以ＴＮＴ炸藥類比原子彈，誘導人民將之視為傳統形式的超級炸彈，並否認其後續的放射性效應。「這就像是為了贏得戰爭的勝利而找來一把比對手更大的槍，這就是它的用途。」杜魯門總統說道：「只是一種火砲武器而已。」當他們最終讓步並承認炸彈引發的輻射汙染屬實時，其恐怖程度則被大為淡化。「那甚至可能是一種非常愉快的死法。」曼哈頓計畫（Manhattan Project）的負責人萊斯利･格羅夫斯中將（Leslie R. Groves）如此表示；該計畫在短短三年內就製造出原子彈。

美國大眾得以看到蕈狀雲的影像、聽到美軍轟炸機上目擊者意氣風發的描述，然而蕈狀雲底下的實際情況為何，提供直接證言的報導卻幾乎付之闕如。美軍也曾向平面媒體發布照片，揭示廣島和長崎滿目瘡痍的景象，然而這些原爆受災畫面雖然令人警醒，卻難以深入人心，因為過去五年多來，人們每日都被大量重創城市的影像淹沒，從倫敦、華沙、馬尼拉、德勒斯登到重慶……人們早已習慣了。

赫西的第三位主角，佐佐木輝文醫師。轟炸當日，他在自己服務的廣島當地醫院值班，是極少數毫髮無傷生還的醫務人員，他在數天內治療了數以百計的患者，然而到了第三日，先前診治過的病患卻多已身亡。(圖/尖端出版提供)

赫西本人也承認，轟炸後的照片只能引發有限的情緒反應，他認為廢墟也許「構成某種奇觀，但……就如瓦礫堆一般，往往是非個人、不切身的」。美國大眾沒看到的，是廣島、長崎各醫院被爆炸倖存者的屍體所圍繞的照片，這些倖存者步履蹣跚地來到醫院尋求醫療援助，卻倒臥在門前的階梯痛苦地死去（大多數醫生與護理人員也都遇難或受傷）。美國大眾沒看到火葬場火化成千上萬無名受難者遺體的畫面，也沒看到遭火焚身的婦女與兒童的頭髮一把把地脫落的照片。

藤井正和醫師，赫西的第四位主角，他經營的小型私人醫院在轟炸中倒塌，朝他當頭壓下。(圖/尖端出版提供)

媒體所刊出廣島被夷為平地的影像，嚴重淡化了原爆災後的現實。常說一圖勝千言，但針對此例，人們需要赫西三萬字的揭露，才能真正了解美國這枚超大型新武器的真相。當然，日本人不需要赫西去教導他們「小男孩」和「胖子」會造成何種後果，然而當美國讀者終於正確認識這些以他們為名而引爆的核彈時，他們全都震驚莫名。

赫西的第五位主角，年輕的寡婦中村初代。爆炸發生時，她正在家中準備早餐，她的三個孩子都被埋在倒塌的瓦礫堆中。(圖/尖端出版提供)

本書將講述約翰･赫西如何取得原爆災後完整報導的幕後故事，以及他如何能其他記者所不能，而〈廣島〉又是如何成為（並依然是）有史以來最重要的報導作品之一。作為記錄文件，〈廣島〉赤裸裸地揭示了核戰的真實樣貌及原子彈對人類造成的傷害，這份文件自第二次世界大戰後的多年來被全球數百萬人廣為閱讀，並確實在防止核戰爆發上發揮了舉足輕重的作用。

威廉．克萊因佐格神父，是赫西選擇的六位〈廣島〉主角中的第一位。居住在廣島的克萊因佐格神父擔任赫西的翻譯，引介他認識其他爆炸倖存者，即所謂的「被爆者」。(圖/尖端出版提供)

一九四六年，赫西的報導是第一個真正有效且受到國際關注的針對核武的警告，說明了核武對文明所構成的存亡威脅；此後，它激勵了一代代的社運者與領導人努力避免核戰爆發。核戰，可能會讓地球上短暫的人類實驗灰飛煙滅──我們明瞭了原子浩劫的恐怖，因為赫西向我們展現了它的景象。自從〈廣島〉刊出以後，再也沒有領導人或政黨能在完全不了解核武攻擊的可怕後果的情況下，威脅採取核武行動，也就是說，該行動要不是出於故意的無知，就是虛無主義的殘暴。

赫西的最後一位主角，年輕的工廠職員佐佐木敏子小姐。原子彈引爆時，她被辦公室的書架壓垮險些喪命。(圖/尖端出版提供)

(本文摘自《無聲的閃光》/尖端出版)

【內容簡介】被噤聲的廣島原爆真相──「核災吹哨者」轟動全球的秘密調查，首位揭露美國政府欲掩蓋的原爆餘波的記者。

「一九四五年以來，讓世界免於核彈災難的，是對廣島浩劫的記憶。」 ──約翰．赫西 John Hersey

【作者簡介】萊斯莉．布魯姆(Lesley M. M. Blume)

屢獲殊榮的新聞記者、傳記作家，同時也是《紐約時報》的暢銷書作家。

在跟隨著擔任新聞工作者的父親的足跡進入新聞編輯室後，開始了其新聞媒體生涯，作品見於《浮華世界》、《紐約時報》、《華爾街日報》和《巴黎評論》等眾多刊物中。

曾任美國廣播公司新聞晚間廣播的直播記者和研究員，報導過歷史性總統選舉、911襲擊、伊拉克和阿富汗戰爭及無數主題與事件。

【譯者簡介】李珮華

曾任職書店店員、編輯、版權，現為專職譯者，譯有《我們好好的》、《黎明》、《沒朋友，只有山：馬努斯島獄中札記》、《作家們都喝什麼酒》、《臺北歷史地圖散步》（英文版，合譯）。譯文賜教：[email protected]