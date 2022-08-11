在婚姻關係中，忠誠是相當重要的要素之一，大多數人都不喜歡和別人「共享」自己的另一半。但泰國一名人妻竟主動在網路上幫丈夫「徵小三」，不但包吃包住還願意支薪，這名人妻透露，因為自己患有憂鬱症，無法好好照顧丈夫，才會想要幫丈夫找小三。

Thai Woman Allegedly Hires ‘Presentable’ Mistress For Her Husband https://t.co/rSI6CCsKKh pic.twitter.com/oI0bZ0QCah — ✪ⓏⒶⒾⓇⓄⓁ✪ (@zairolhamisam) August 10, 2022

根據《Oddity Central》報導，泰國44歲人妻帕媞瑪（Pattheema Chamnan）近日在網路上刊登一則「徵小三」廣告，應徵資格為不能有小孩、看起來正派、個性討人喜歡且有良好的溝通能力，若應徵成功就得幫忙用身體取悅丈夫，而她不但願意包吃包住，還會每個月給對方最低薪資450美元（約新台幣1.3萬），更保證正宮與小三之間絕對不會發生爭吵。

這則徵人啟事一曝光就在網路引發熱議，不少人都認為太過荒謬，不可能有人會去應徵，但帕媞瑪透露，目前已經有2人來洽談。至於她主動替老公找小三的原因，帕媞瑪坦言是因為自己罹患憂鬱症，所以沒辦法好好照顧丈夫，2人甚至還分房睡，但丈夫至今仍有很高的性需求與動力，夫妻之間很久沒有行房讓她感到很愧疚，所以才希望有其他女子來幫忙滿足。

而帕媞瑪的丈夫是偶然在網路上看見妻子的徵人啟事，才發現對方竟偷偷幫他找小三，但他也直言，自己從未有找小三的想法，所以對妻子的行為感到很驚訝，但既然對方都已經提出這個選項，他就不會拒絕。