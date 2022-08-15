現代人想紅無所不用其極，河南洛陽市就有一名女子和同事在員工宿舍內表演「生吞黃瓜」，只見一根和她前臂差不多的黃瓜，整根沒入她的喉嚨，畫面曝光後引來無數網友痛批不堪入目，認為女子的行徑十分低俗。

根據《網易新聞》報導，畫面中3名女子同住在一間員工宿舍，剛開始3人在房間內閒聊，不久之後其中一名身穿藍色上衣的女子突然拿出一根長度和她前臂差不多的黃瓜，接著以模仿「吞劍」的方式，將黃瓜整根塞進自己的喉嚨。一旁的室友見狀也不覺得不妥，仍舊淡定的聊天。

藍衣女子這段引人遐想的「深喉嚨」影片，引來網友一面倒痛批不堪入目，「真是個狠人」、「如果實在著急的話，就找個男朋友吧」、「真是搞不懂現如今的女孩子，為了走紅，竟然連這種低俗的舉動都做的出來」。

不過也有人出言緩頰，認為藍衣女子並沒有做出傷害別人的行為，網友們的抨擊力道太過強烈，「正常表演怎麼就不堪入目了？」、「吃根黃瓜怎麼了？」、「就是個不浪費食物的影片而已，有必要那麼無限放大嗎」、「沒人叫你看啊」。