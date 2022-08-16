外國一名男子近日到南非的國家公園旅遊，目擊紅臉地犀鳥集體覓食的現場，其中一隻幼鳥因為吞下對牠來說過大的蛇，差點被噎死，站在路邊奄奄一息地掙扎，試圖把蛇給弄出來，就在眾人都以為牠要死掉的瞬間，幼鳥居然奇蹟似地吐出蛇，成功救回自己一命。

(影片來源/YouTube/Latest Sightings)

YouTube頻道《Latest Sightings》近日上傳一段影片，50歲的貝弗（Bev Field）到克魯格國家公園（Kruger National Park）旅遊，途中碰到一群紅臉地犀鳥（Southern Ground Hornbill）覓食，隊伍中有4隻成鳥和1隻幼鳥，其中幼鳥正在吞食一條已經死掉的蛇，從畫面中可以看到，牠已經將半條蛇吞進肚子裡，卻因無法再吞進更多的食物而不斷掙扎。

貝弗和同伴觀察45分鐘後，發現這隻犀鳥似乎厭倦了到哪都得帶著蛇的狀態，試圖把蛇從喉嚨裡弄出來，然而這條蛇對於幼鳥來說有點太大了，牠痛苦地呼救，但和牠同行的成鳥全都漠不關心，繼續往外走數百公尺，放任牠在原地，到了最後幼鳥變得奄奄一息，數度昏迷倒地。

貝弗表示，看到幼鳥快要死亡的時候，大家都非常難過，甚至有一股衝動，想要下車幫忙把蛇從牠的喉嚨裡拉出來，但克魯格國家公園有嚴格的規定，遊客不得擅自下車，而且如果真的下車了，幼鳥反而可能被嚇到飛走，浪費牠僅剩的力氣。

就在眾人覺得無望時，幼鳥居然奇蹟般地把蛇整條吐出，大家都開心不已，而幼鳥則把蛇放在路邊，用鳥喙啄食這個差點噎死自己的「罪魁禍首」；奇蹟般的反轉結局讓貝弗十分驚喜，興奮地說「我內心著急地想要幫助這隻幼鳥，但這是大自然，需要順其自然，最後這隻紅臉地犀鳥在沒有人為干預的情況下倖存了下來」。