大陸雲南一座擁有500年歷史的古村，村民依山建房而居，有趣的是，古村就像是迷宮，1千多間房子首尾相連，進到其中一間屋子就能通往全村，該村又被稱作「三十六層迷宮」，為何該村會如此建造，主要是因為古時盜匪猖獗，村民為了自保而群居建房。

綜合陸媒報導，位於雲南瀘西縣的城子村，擁有500多年歷史，從明朝成化年間，彝族先民就在這裡開荒種地，居民依山勢建造房子，從高處往下看會發現，該村的房子層層重疊，看起來像一階階的台階，因此又被稱作「瀘西布達拉宮」。

當地房子也非常有特色，稱作「土掌房」，主要用泥土或泥磚堆疊，屋頂則是3層設計，最底層用木板或木條做支撐，第二層則是鋪上松針，最上層用黃泥土，屋頂不容易漏水，而且古村位於山坡上，幾乎沒有平地，所以村民將屋頂設計成平台，做為曬糧食的地方。

有趣的是，城子村裡的每間房子都相通，只要進入一家後，就能從屋頂上的平台進入另一家，全村的土掌房層層相連，不僅如此，土掌房內通常還會設計天井，主要為了採光與通風，方便住戶爬上屋頂，當地原本有8、900戶居住，但隨著時代改變，許多住戶向外遷移，目前僅剩10幾戶，約200多人。

由於彝族人喜歡群居，再加上古代盜匪猖獗，單門獨戶比較不安全，因此他們才會將房屋連接在一起，而蓋房時都是就地取材，成本便宜又方便維修，不過城子村原本僅居住彝族人，到了清代改土歸流時，外地漢族漸漸搬遷入住，因此城子村內有一些彝漢融合的特殊建築，有著重要藝術和歷史價值。