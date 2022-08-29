許多商家為了攬客無所不用其極，甚至將腦筋動到店名上頭，日前就有一名日本網友透露，注意到常經過的一間酒吧，店名十分奇特，沒有任何文字，而是由「負數」和「平方根」所構成，讓許多人看了摸不著頭緒。

原PO近日在推特帳號「@ChoConejito」上傳一張照片，並PO文指出，畫面這間酒吧的招牌只有「-1」和「平方根」的組合，因為店名太過特殊，每次經過時都會被招牌所吸引。事實上，在數學中「i」等於「負1開根號」，是為虛數，因此原PO推測，「酒吧店名可能是叫『愛』吧！」

貼文一出引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「是在指虛假的愛嗎？」、「這是否意味著愛情在現實中不存在」、「酒吧老闆是想表達，愛是空的（虛數）對吧」、「雖然愛是虛無的，但愛也是無限的，因為它沒有實質」。

不過也有網友對於店名的由來不感興趣，單純認為店名很奇特，「這年頭連去喝酒也要計算數學嗎」、「理科才懂酒吧的浪漫」、「媽媽桑該不會是數學系畢業的吧」、「感覺會有很多喜歡數學的客人上門光顧」。

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