在數千年的歷史進程中，王朝更迭是必然現象，而皇族的下場通常較為慘烈，甚至會被趕盡殺絕。西晉滅亡時，許多皇族成員爭相逃離，清河公主就是其一，但她不幸遇上人口販子，被賣到大戶人家當丫鬟，從此過著噩夢般的生活，直到6年後總算逃出，並成功復位，隨即展開絕地反殺，處死富人一家。

根據《搜狐網》報導，西晉皇帝司馬衷死後，皇子們紛紛出宮避難，年幼的清河公主在逃難的隊伍中不幸與家人走散，在她走投無路之際，卻慘遭人口販子盯上，並被賣給了一戶經商人家。由於富人有個女兒和清河公主年紀相仿，於是將她留下作為女兒的貼身丫鬟，只不過這位千金小姐脾氣驕縱，不把下人放在眼裡，甚至嫉妒清河公主的美貌和特有的端莊氣質，把自己給比了下去，於是經常找她麻煩。

面對富家千金不斷探詢她的身世，清河公主抵死不透露，也正因為如此，被打罵得更加厲害，挨餓受凍或是被關在老鼠滿地跑的暗房裡都是很稀鬆平常的事。不僅如此，惡毒的小姐還將清河公主關起來，派人將其染指，然而就在清河公主萬念俱灰之際，無意中聽到其他丫鬟談到東晉，讓她頓時燃起了一絲希望。

清河公主心想，儘管父母不在了，但叔叔司馬睿當上皇帝一定不會不管她，畢竟自己也是司馬家的血脈。於是她趁著外出採買之際，甩開家丁，獨自一人逃亡，想盡辦法跑到東晉首都，總算得以見上皇帝一面，並哭著讓皇帝幫她主持公道。

司馬睿看著眼前衣衫襤褸的姪女滿腹心酸，在得知姪女遭受到非人待遇後，更氣得下令抓捕錢姓富人一家，並以侮辱皇親國戚的罪名，將錢家上下滿門抄斬。至於清河公主則恢復往昔身分，過起了錦衣玉食的生活，不用再為了伺候別人而小心翼翼，也不用擔心餓肚子。