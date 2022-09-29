明朝軍事家袁崇煥在金兵入侵時，投筆從戎阻遏金兵南下，戰功累累，最後卻被反間計所害，47歲時含冤凌遲處死，他的首級還被懸掛示眾，而他的部下不顧危險，盜取袁崇煥的首級並埋在自家後院，更讓後世幫袁將軍守墓，一守就是380年，不過之後有人將墓撬開，才發現裡面什麼都沒有。

根據陸媒報導，袁崇煥是明朝傑出的軍事家、政治家和文學家，36歲時考中進士，開始仕途生涯，任職福建邵武市的知縣，之後因金兵入侵，他主動請纓並投筆從戎，阻遏金兵南下，戰功無數，但清軍卻設下反間計，傳聞袁崇煥與清軍有密約，1629年他被明思宗以「通虜謀叛」等罪名判凌遲，而他的妻妾、子女及兄弟等則被流放兩千里。

袁崇煥遭處死後，傳聞他的首級被懸掛示眾，其部下佘義士冒著被滅族的風險，趁夜偷走袁將軍的首級，並埋在自家院，從此辭去官職隱姓埋名，臨終前告知家人，死後將他埋在袁將軍的身旁，並要求佘家後代此後不許做官，也不能回南方老家，世代為袁將軍守墓，這一守就是380年，甚至傳了17代。

第17代守墓人佘幼芝曾提到，佘家代代單傳，遵從祖訓一直守墓，1966年有心人士撬開袁崇煥的墓，卻發現裡面空無一物，推測當初或許根本沒取回袁將士的頭顱，佘幼芝看了非常傷心，由於原本的墓被破壞了，負責守墓的伯母和堂哥無法繼續守，但佘幼芝卻不願意放棄，提到「我當時默默下定決心，我雖然是個女的，但一定要扛下使命」，從1978年開始，她立志要修復袁崇煥的墓，經過她的努力後，袁崇煥的墓在1984年被列為保護文物。

1992年袁崇煥墓終於獲得修復，10年後東莞袁崇煥故居也重修完畢，當時佘幼芝還打算重修袁崇煥衣冠塚，豈料2003年3月，佘幼芝唯一的兒子焦平，原本是佘家第18代守墓人，但卻遭遇車禍過世，如今袁將軍的衣冠塚旁建了一個佘家墓園，安葬佘家第18代孫的骨灰，而2020年8月佘幼芝也因病逝世，享年81歲。