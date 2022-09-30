不少女性追求大咪咪，認為那是性感的象徵，不過美國24歲女子卻不這麼認為，反倒嫌E罩杯礙事，讓身為舞者的她備感困擾，於是決定花1萬美元（約新台幣31.8萬元）進行縮胸手術，沒想到手術後9個月又長回原本的罩杯尺寸，讓她相當崩潰。

綜合外媒報導，美國洛杉磯24歲女子貝瑟妮（Bethanie Lyon）擁有傲人的E罩杯，但這讓身為歌手和舞者的她時常感到行動不便、負擔沉重，穿較合身的表演服裝時也容易感到緊繃，加上因為胸部負重大，背部及肩膀也不時感到疼痛。

不堪其擾的貝瑟妮最終在2019年7月花1萬美元（約新台幣31.8萬元）進行縮胸手術，順利從E罩杯變成C罩杯。儘管恢復過程讓她痛苦難耐，「感覺就像我的皮膚裂開了」，但她對結果相當滿意。無奈好景不長，貝瑟妮在術後3個月，發現衣服異常緊繃，半年後，也就是術後9個月，貝瑟妮的胸部已經恢復成原本的E罩杯，讓她相當沮喪崩潰。

貝瑟妮表示，雖然知道手術風險，也了解胸部可能會長回來，但沒想到真的發生在她身上，而且速度之快，認為原因跟她的甲狀腺功能減退和荷爾蒙變化有關，卻也不禁遺憾表示「錢真的是白花了」。如今的她已經學會接受豐滿的上圍，但不諱言，若有必要還是會再次進行縮胸手術。