27歲辣模陳香菱雖然只有155公分的身高，但卻擁有超級豐滿的H級上圍，加上有張神似李毓芬的明星臉以及大尺度的豪放言行，被封為「H版李毓芬」、「暗黑李毓芬」，曾發行18禁寫真集。她24日在IG貼出一張比基尼照片，私密兩點大走光，本人也透露原因。

從陳香菱曝光的照片中可以看見，她在日月潭知名5星酒店打卡，她穿著浴袍，裡頭是一件名牌三點式泳衣，不過泳衣Bra中間銜接處斷裂，兩片布料鬆開，豐滿雙峰坦露在外，隱約可見胸前兩點，讓人看得臉紅心跳。

陳香菱透露自己的比基尼壞掉，因此走光。(圖/陳香菱 IG)

陳香菱哀嘆穿壞的泳裝：「這泳衣穿一次就爆掉了...」貼文一發布，吸引上千人搶讚，粉絲留言：「表示香香上圍又升級了」、「證明身材太好了」、「胸太雄偉無法撐住」、「香香太胸了」！

其實陳香菱曾動念做縮胸手術，她表示大胸部不僅內衣難買，流汗有乳臭，腰也很容易痠，每一兩個禮拜就要去喬骨，否則脊椎彎曲會越來越嚴重，但後來發現縮胸比隆乳還要貴，加上現在靠著大尺度寫真來生活，於是放棄這個念頭。