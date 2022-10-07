正常人跌倒，頂多受傷或瘀青，豈料竟有人會全身骨折。大陸浙江一名13歲少女日前意外跌倒，沒想到全身多處骨折，進一步檢查發現，她全身骨質疏鬆，整個人像玻璃一樣一碰就碎，才知她罹患副甲狀腺腫瘤，經過手術後，少女逐漸恢復健康。

根據《巨浪視頻》報導，浙江杭州一名13歲少女秀秀（化名），本身就有O型腿問題，日前走路時不小心跌倒，沒想到她竟全身多處骨折，母親趕緊送她到醫院治療，本以為修養一段時間就能復原，但秀秀仍經常感覺到腿部隱隱作痛，為了保險起見，秀秀被家人帶往浙江大學醫學院附屬兒童醫院進行檢查。

醫師發現她骨纖維發育不良，而且頸部的副甲狀腺有顆腫瘤，不僅如此，她全身骨質疏鬆，骨頭的骨密度都不正常，認為主因就是副甲狀腺腫瘤，醫師趕緊替她進行腫瘤切除手術，術後秀秀體內的血鈣明顯下降，補充鈣和維生素D後，她的骨質也逐漸升高，數值接近正常人，之後醫師還幫秀秀矯正O型腿，讓她恢復正常生活。

臺北榮民總醫院資料顯示，副甲狀腺（parathyroid gland）是4個像豆般大的腺體，副甲狀腺荷爾蒙的功能是幫助身體維持鈣和磷質的平衡，也是調節血鈣的重要荷爾蒙之一，可促使骨骼釋放出鈣，增加小腸對鈣的吸收及調節尿鈣的排泄，若副甲狀腺荷爾蒙過多，會導致大量鈣離子由骨骼進入血液，造成骨骼中的鈣質流失，因而出現骨質疏鬆的狀況。