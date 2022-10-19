正史唯一承認的女皇帝「武則天」，為了鞏固皇位，建立告密制度，酷吏能使用酷刑逼囚犯招供，導致不少人含冤而死，酷吏們還編撰出《羅織經》，被封為最邪惡的書，主要就是教人如何製造冤獄，不過武則天看到後反而覺得很恐怖。

武則天時期的酷吏編撰出《羅織經》，是一本製造冤獄的經典。(影片來源/YouTube/江西網絡廣播電視台)

根據大陸節目《經典傳奇》報導，武則天先後廢了兩個兒子才登上皇位，建立武周，雖然她將國家治理得井井有條，但卻因皇位取得不名正言順而備受爭議，而且在古代女性不能當皇帝，武則天登基後引起李唐家族不滿，為了鞏固權位，她開始進行打壓，唐高宗時期的官員都被她以各種理由貶黜。

眉州刺史李敬業被貶後心生不滿，帶頭在揚州起兵造反，提出要擁立廬陵王李顯，但叛亂很快就被鎮壓，經過這件事後，武則天知道還有許多人不滿她登基，為了防範未然，她提出匭檢制度，並請工匠魚保家設置「銅匭」，民眾可以提出自己的想法，例如評判朝政、申訴冤屈、建言獻策，但最終銅匭內多為告密信件。

《舊唐書‧酷吏傳》記載，武則天時期有不少酷吏，專用酷刑審訊囚犯，例如索元禮、萬國俊、周興、來俊臣，再加上當時興起告密風氣，不少人因此冤死，武則天曾為了排除異己，將反對她的皇室成員流放到嶺南地區，一日聽聞有人欲造反，她便派萬國俊去調查，豈料他並未查證，就將300多人全數殺害，不僅如此，萬國俊認為其他地區也可能有流放者想造反，建議武則天早點屏除後患，武則天派出6名酷吏到各地大開殺戒，死亡數多達2千人。

萬國俊事後夥同另一名酷吏來俊臣編撰《羅織經》，紀錄酷吏如何為囚犯羅織罪名，這本書也成為製造冤獄的經典，書中寫到人都可被定罪，加罪於人只須先確定人選，就算囚犯不招供，也可以隨便給個罪名，只要供狀寫得沒有破綻即可，書中還提倡以惡制惡，在酷吏眼中沒有法治與道義 ，萬國俊編寫完《羅織經》後獻給武則天，她看到後並未誇讚，反而說「如此機心，朕未必過也？」，最終酷吏相繼莫名而死，有些還被武則天判了流放罪。