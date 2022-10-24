許多人都希望能一夜致富，晉升有錢人的行列，然而是否能成為有錢人，其實也和一個人的個性息息相關。日本一名銀行前行員根據自己多年的工作經驗，發現有錢人通常都擁有3大特徵，包含從容不迫、對情報敏感度高，以及重視錢包和鈔票的狀態。

根據《All About》報導，日本一名銀行前行員根據自己工作多年的經驗，觀察到存款破千萬日幣（約新台幣213萬）的有錢人，通常都會擁有3個特徵。第一個特徵為「總是從容不迫」，他指出有錢人不只是在物質方面，就連精神方面也很有餘裕，像是有時候銀行待辦人數較多，甚至可能要等1個小時以上，有錢人也不會因不耐煩大聲說話，反而會在一旁靜靜等候，結束後還會出言感謝行員。

第二個特徵是「對情報的敏感度高」，各家銀行不時會推出優惠方案，有錢人得知消息後，就會主動詢問行員，並審慎評估對自己最有利的方案；此外，他們通常會開設許多間銀行戶頭，並按照最划算的方法來管理財富。

第三個特徵則是「重視錢包和鈔票的狀態」，前行員透露，有錢人的錢包很少出現髒污或破損的狀況，更不會拿信封代替錢包使用，裡面的鈔票、硬幣也擺放得非常整齊，可以見得他們對待金錢的態度十分謹慎，不會讓錢財受到損傷，也在無形中增加自己的財運。