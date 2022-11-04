非洲肯亞大草原有一隻長頸鹿被人發現脖子上疑似戴著一條「黑色項鍊」，仔細一看竟然是被輪胎纏身，長頸鹿經歷一段時間奮力掙扎依然束手無策，只能任憑輪胎套在脖子上，好在當地動物保育人員獲報後幫忙取下，還給牠自由之身。

根據外媒報導，長頸鹿不明原因遭到輪胎纏身，只能驚慌失措的崩潰亂竄，試圖將輪胎甩掉，但依然毫無效果，其餘同伴見狀也愛莫能助。所幸保育員獲報後緊急派出小隊前往長頸鹿的所在地及時進行救援。

救援小組觀察發現，輪胎似乎套在長頸鹿身上已經有一段時間，導致長頸鹿的脖子經過長時間磨擦出現創傷，保育員擔心傷口受到感染，緊急調配好鎮靜劑，長頸鹿遭到麻醉後立即倒地不起，眾人一陣七手八腳才總算將輪胎摘除。

待鎮靜劑藥效退去後，掙脫束縛的長頸鹿站起身查看輪胎是否還套在脖子上，在確定擺脫掉輪胎後隨即奔向叢林之中。影片曝光後隨即掀起網友熱議，也有專業網友解釋，保育員在鎮靜劑消失前不得不按住長頸鹿，是為了避免牠在意識模糊中試圖站起來時傷害到自己。