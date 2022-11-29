在明清兩代，官方會選擇性的祭祀前代皇帝。其中，對於唐代皇帝，明朝祭祀四位，分別是唐高祖、唐太宗、唐憲宗和唐宣宗；清朝僅祭祀三位，分別是唐高祖、唐太宗和唐宣宗。

在這兩個名單中，唐宣宗李忱算是一匹黑馬。

唐高祖李淵是大唐開國皇帝，唐太宗李世民是一代雄主、貞觀之治的開創者，所以受到後世皇家的追崇。但唐宣宗李忱死之時，離大唐覆滅不到半個世紀，為什麼會受到明清兩代的共同認可呢？

司馬光在《資治通鑑》中對唐宣宗堪稱推崇備至。書裡記載：「宣宗性明察沉斷，用法無私，從諫如流，重惜官賞，恭謹節儉，惠愛民物。故大中之政，訖於唐亡，人思詠之，謂之小太宗。」

唐宣宗由此被認為是複製版的唐太宗。

然而，真實的唐宣宗，到底是一個怎樣的皇帝？

為了確立自己的正統性，無條件反對武宗朝政策

唐宣宗即位當天，看到武宗朝權相、李黨魁首李德裕，遂對左右說：「剛才在我旁邊的人是太尉李德裕吧？他每次看我，都使我不寒而慄。」

李德裕曾在文宗朝和武宗朝兩朝為相，共七年有餘。尤其是在武宗會昌年間，李德裕裁抑宦官，討平藩鎮，擊破回鶻（按：中國的少數民族之一。鶻，音同胡），使會昌政局為之一振，「王室幾中興」。史家因此讚譽李德裕為「唐中世第一等人物」，是可與姚崇、宋璟並肩而立的賢相。

這樣的能臣，在新皇帝唐宣宗的眼裡，卻是使他不寒而慄的人物。

即位不到一個月，唐武宗還未下葬，唐宣宗就將李德裕外放為荊南節度使，李德裕所提拔的官員也紛紛落馬。唐武宗下葬後，李德裕又被貶為東都留守。宋人孫甫在《唐史論斷》中說：「宣宗久不得位，又不為武宗所禮，舊怒已深，德裕是用事大臣，自不容矣。」

以拿李德裕開刀為開端，唐宣宗對武宗朝的一切政策，不管好壞，都進行反對，而且雷厲風行。舉兩個例子。

武宗朝實行裁汰冗官政策，削減一些州縣官員。這本身是一個好政策，但唐宣宗不能容忍，他繼位一年後，武宗朝裁減冗官的州縣又增加了三百八十多名官員。

滅佛是武宗朝非常重要的國策，從客觀結果看，這一運動有利於釋放社會勞動力，減輕百姓負擔，增加國庫收入。但唐宣宗上位後，完全反其道而行，原先被摧毀的寺廟紛紛復建起來，被用於鑄造錢幣的鐘磬、佛像，又重新回鑄成鐘磬、佛像。晚唐的佛教政策，表面是宗教問題，實質是社會問題、經濟問題，牽涉國家大量的人口、田地規避賦稅（按：因自唐朝立國以來，歷代君王都篤信佛法，以極高禮遇和大力提倡佛教，甚至給予免賦稅、免徭役的福利。當時有很多男性為了逃避賦役而出家為僧，導致僧人越來越多，造成社會與國安問題。而寺廟的土地不用納稅，僧人仰賴百姓供養，逐漸侵蝕到唐朝中央政府統治的稅收），唐宣宗對武宗滅佛的矯枉過正，加劇了國家的財政困境。

唐宣宗李忱為什麼會為反對而反對？

傳統的解釋是，他與唐武宗有宿怨，所以要反對唐武宗所用之人，所定之策。事實上，這不是主要原因。

唐宣宗盡反武宗之政，主要是為了把自己塑造成一個「撥亂反正」的李唐江山合法繼承人形象。

前面說了，唐憲宗死後，穆、敬、文、武兩代四朝統治天下二十多年，基本確立了穆宗一房為李唐皇室正脈的地位。唐宣宗是穆宗的異母弟，敬、文、武三朝皇叔，雖然是憲宗之子，但到武宗之後，顯然已屬於皇室庶支，何況他的生母身分較為低微，這給他繼位的正統性蒙上了一層陰影。

唐宣宗繼位後的所作所為，首先都是為了樹立自己統治的正統性。

一方面，他極力渲染自己與唐憲宗的父子之情，甚至將唐憲宗神化，連選取宰相，都要在憲宗的牌位前禱告。透過此番操作，向朝野宣示自己的皇帝身分是直接繼統於唐憲宗，具有十足的正統性。

另一方面，他極力想把自唐穆宗以下四朝定性為「偽朝」，從而給自己一個「撥亂反正」的定位。儘管二十多年前唐憲宗的死並無定論，但唐宣宗「咬定」，郭太后和唐穆宗母子參與謀逆和弒殺君父的行動。唐宣宗上位後，對此案株連甚眾，大中2年（西元848年）5月，郭太后在興慶宮不明不白的死去，史書說「太后暴崩，上（指唐宣宗）志也」。意思是，郭太后的死，是有人按照唐宣宗的意思做的。

在唐宣宗看來，唐穆宗既然是弒殺君父上位的，那麼他和他的三個兒子的統治自然就不具備合法性。唐宣宗因此指使手下人，將穆、敬、文、武四朝定性為偽朝，一度要把這四個皇帝趕出太廟。但因為這個認定波及面太大了，對朝臣、對社會的衝擊極大，所以，唐宣宗對於穆宗是逆黨、四帝是偽朝的定性，最終未能獲得群臣的支持，只能不了了之。

在此情況下，唐宣宗透過盡反唐武宗之政的做法，向朝野宣告，要把穆宗以來的偽政統統恢復過來。這樣，他就可以將自己擺到對李唐王朝具有「撥亂反正」之功的位置上。

但是，問題出現了。

如果唐宣宗反的是穆宗、敬宗或文宗朝的人事和政策，那或許是好事，因為這幾朝均無大作為，反著幹，興許可以幹出一番大事業。偏偏唐宣宗接任的武宗朝，在權相李德裕的支持下，政治上多有改制和作為，取得了不俗的政績，現在，他為了反對而反對，出於樹立正統性而反對，結果，在政治和經濟上開起倒車。

以司馬光為首的傳統史家，對唐宣宗統治的大中時期多有溢美之詞，美其名曰「大中之治」，但實際上，從他繼位後急於證明自身正統性的行為開始，已經註定其統治時期在政治、經濟諸方面都是一次大倒退。

【內容簡介】

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本書作者艾公子，是微信公眾號「最愛歷史」的團隊筆名。這是一個擁有500萬粉絲的自媒體，其文章更創下5億閱讀量，曾獲「優質創作者大獎」、「年度最具影響力獎」等稱號。

由鄭煥堅、吳潤凱和陳恩發三個人共同創作。

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【作者簡介】

艾公子（原筆名最愛君），是微信公眾號「最愛歷史」創作團隊的集體筆名。本書三名作者為鄭煥堅、吳潤凱和陳恩發。

鄭煥堅、吳潤凱均為《南方都市報》原高級記者，分別為華中科技大學文學碩士、南京大學歷史學碩士。艾公子團隊目前已出版《一看就停不下來的中國史》《疑案裏的中國史》等系列暢銷書。

「最愛歷史」公眾號自2017年5月創辦以來，堅持深度報導式的歷史寫作模式，聚攏百萬粉絲，躋身微信原創歷史類公眾號前三名。曾榮獲2018年度新榜「人文自媒體」、2019年度UC大魚號「U創大獎」、2020年度今日頭條「優質創作者大獎」、2021網易「年度影響力創作者」等稱號。