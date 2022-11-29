李靖在歷史愛好者的心目中地位很高，被封為「戰神」。

這可能主要得益於小說和演義的影響。在傳奇和演義裡，李靖很風光，是「風塵三俠」之一，有紅拂女知己；又是托塔天王，是哪吒父親。但這些，基本都是附會和傳說，跟真實的李靖沒啥關係。

真實的李靖，一生的政治處境挺凶險的。

史書說他一度「闔門自守，杜絕賓客，雖親戚不得妄進」，把自己封閉起來，不是抑鬱，至少也是鬱悶。

一個戰功赫赫的名將，為何內心如此難受？

因為，皇帝對他不放心。

對於李唐帝國的領導核心來說，李靖是個有政治「汙點」的人。

早在李淵密謀反隋的時候，李靖就幹過一件事：自鎖上變（按：帶著枷鎖， 進京報告別人叛變的消息）。李靖打算到揚州向隋煬帝告發李淵的陰謀，效忠隋王朝，應該大大有賞。

但為什麼要「自鎖」—給自己戴枷子？這不是表明自己是待罪之人嗎？

我們只能這樣理解這件事：李靖參與了李淵的密謀事業，但由於意志不堅定，想戴罪立功。

沒想到，李淵的勝利來得太快，李靖走到半路，長安已經淪陷。李靖被抓了，李淵準備處決他，以儆效尤。

臨行刑前，李靖大喊：「公（指李淵）興義兵，欲平暴亂，乃以私怨殺壯士乎？」

李靖是出了名的話少。史書記載，他在朝廷上經常嘴巴嚅囁半天，說不出一個字。

如果你以為李靖是武將出身，大老粗不會說話，那就大錯特錯了。時人對他的評價是「才兼文武，出將入相」，說明李靖文武雙全。不說話，是不想說話，不是不會說話。

要把話留到最關鍵的時候說。

李靖能力太強，所以李淵、李世民不放心

要不是李靖才堪大用，他早已死過好幾回了。

基於對李靖的極度不信任，李淵長期把他放在邊疆地區任行軍總管，一方面是利用他的作戰才能，另一方面則考慮用得不順心就殺。

大唐初期，蕭銑以梁朝皇族後裔的身分，趁著亂世，控制長江流域大片土地，定都江陵，仗著水勢與李淵對抗。

李淵派李靖去打蕭銑，這是一場以少打多的戰爭。

一聽到李靖的人馬受到蕭銑的阻擊，無法推進，李淵就莫名發怒，暗地裡下手詔給硤州刺史許紹：殺掉他。

不用罪名，祕密處決。

可以看出，已經貴為皇帝的李淵，一直放不下對李靖的恨意。

許紹認為李靖是不世出的戰將，所以不僅沒有下毒手，而且為他請命，李靖這才逃過一劫。

沒有證據表明李靖知道這個要命的密令。他不說話，沒有申辯，也沒有表忠心，只是很快就以率兵八百擒獲五千俘虜的戰績，做出回答。

李淵很高興，在朝中說「使功不如使過」，還給李靖下手詔：「既往不咎，舊事吾久忘之矣」。

李靖沒說話，第二年出奇謀，一舉把蕭銑滅了。

李淵論功封賞沒得說，然後把李靖弄到了嶺南，「賞」得更偏僻了。

李世民上位後，李靖歷任兵部尚書、尚書右僕射等要職，成為朝廷重臣。但這些也是表面功夫。李靖能力太強，邊境有什麼亂子，領兵作戰非他莫屬。許以高官厚祿，僅是李世民撫慰和籠絡李靖的手段。

李世民一副「你辦事，我放心」的樣子，其實骨子裡和他父親一樣，對李靖極不放心。

貞觀3年（西元629年），李世民下詔派出幾路大軍討伐東突厥，由李靖擔任總指揮，而受他節制的幾路大軍首領，爵位大多都比李靖高。

這就是李世民的高招：李靖—不得不用之人，也是不得不防之人。

李靖沒有說話，上了戰場，又是捷報連連。第二年春天，俘虜了頡利可汗，取得徹底勝利。用太上皇李淵的話說，這是自劉邦遭遇白登之圍以來，對抗外族的最偉大勝利。

在慶功會上，李淵自彈琵琶，李世民親自起舞，場面和諧歡快。李靖作為前線總指揮，卻享受不到這歡快的氣氛。

綜合史書記載，在李靖打勝仗前後，接連兩任御史大夫都彈劾了他，罪名是攻破頡利可汗牙帳後，縱容部下燒殺搶掠。

李世民出馬了。他召見李靖談話，把他斥責了一頓。

李靖沒有申辯，連連點頭謝罪。

然後，兩人沉默了許久，李世民才說，前朝有個名將史萬歲，也曾大破突厥，然而隋文帝有功不賞，最後還把他暴殺於朝堂之上。他最後說：「朕則不然，錄公之功，赦公之罪。」意思是，我不是隋文帝那樣的人，對你有功要賞，有罪不罰。

看到沒，李世民不但用史萬歲的遭遇對李靖進行敲打，而且未加核實就強調李靖有罪，只是自己寬宏大量不追究罷了。於是對李靖加官晉爵、給予實物獎賞。

過了沒多久，李世民又找到李靖，對他說：「此前御史大夫對你的彈劾是無中生有，我已經查明了，你不要往心裡去。」

為大唐立功，卻只有猜忌和誣陷等著他

李靖64歲那年，以足疾行動不便為由，請求退休。

李世民欣然同意，沒有挽留。緊接著對李靖又是一通名為褒揚、實為訓誡的說教，說古往今來，身居富貴而能知足止步的人太少了，多數人才雖不堪或身體有病，還是不願放棄職權。

第二年，吐谷渾（按：為西晉至唐朝時期，位於祁連山脈和黃河上游谷地的一個民族與古代國家）入侵涼州。

李靖太能打了，唐太宗知道非起用李靖不可，賜給他一根拐杖。

李靖出征，果然大破吐谷渾，再一次用勝仗說話。

但他永遠逃不過那個魔咒：每次大功告成，即有凶險隨身。

這一次是鹽澤道行軍總管高甑（按：音同贈）生等人告他謀反。

李世民的處置方式頗有意思，據史書記載是「命法官按其事」，命令法官核實李靖謀反之事。好像巴不得找到李靖謀反的證據一樣，可見他心裡仍然相信李靖會謀反。

最終當然查無此事，高甑生等人因誣陷而被流放。

李靖仍舊沒有說話，把自己關在家裡，連親戚都很少見，相當於自我軟禁。

後來，李世民讓李靖教侯君集兵法。侯君集恨李靖不盡心傳授，也誣告李靖謀反。

李靖為何屢遭同僚誣陷？

李靖確實是大唐第一名將，南、北、西三面軍事危機都靠他搞定，可太能幹了，容易招人嫉妒。

李靖從不多說話，從不解釋，只是用一次又一次的勝利，用一場又一場的勝仗，堵住這些誣陷和質疑。

哪怕到了晚年，垂垂老矣，他仍然自信，刻意表現出積極效忠的態度。

貞觀18年（西元644年），李世民要征高句麗，故意試探李靖說：「你一生戎馬征戰，南平蕭銑、輔公祏，北滅東突厥，西破吐谷渾，為我大唐立下不世之功，現在只有東邊的高句麗尚未征服，你怎麼看？」

李靖說話了，這是他一生中第二次，也是最後一次說這麼多話。

他說：「臣往者憑藉天威，薄展微效，今殘年朽骨，唯擬此行。陛下不棄，老臣病期瘳矣。」

他把此前的戰功全部推到皇帝身上，然後表態征高句麗自己能隨行，希望皇帝不要嫌棄自己年紀大，一身病。

這一年，他74歲。

皇帝當然沒有同意。他只是試探一下，然後走了。

這下，年邁的李靖應該長舒一口氣—皇帝對他徹底放心了。

【內容簡介】

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本書作者艾公子，是微信公眾號「最愛歷史」的團隊筆名。這是一個擁有500萬粉絲的自媒體，其文章更創下5億閱讀量，曾獲「優質創作者大獎」、「年度最具影響力獎」等稱號。

由鄭煥堅、吳潤凱和陳恩發三個人共同創作。

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【作者簡介】

艾公子（原筆名最愛君），是微信公眾號「最愛歷史」創作團隊的集體筆名。本書三名作者為鄭煥堅、吳潤凱和陳恩發。

鄭煥堅、吳潤凱均為《南方都市報》原高級記者，分別為華中科技大學文學碩士、南京大學歷史學碩士。艾公子團隊目前已出版《一看就停不下來的中國史》《疑案裏的中國史》等系列暢銷書。

「最愛歷史」公眾號自2017年5月創辦以來，堅持深度報導式的歷史寫作模式，聚攏百萬粉絲，躋身微信原創歷史類公眾號前三名。曾榮獲2018年度新榜「人文自媒體」、2019年度UC大魚號「U創大獎」、2020年度今日頭條「優質創作者大獎」、2021網易「年度影響力創作者」等稱號。