隨著疫情逐漸趨緩，不少國家陸續解封，日本更是台灣民眾旅遊的首選之一，近日就有網友分享神戶一間旅館住一晚只要台幣240元，但照片曝光卻讓網友們驚呼「根本是廢墟！」

日本一名網友「ニュー伊吹」在推特上自稱是「簡易住宿、貧民窟等地的探險家」，經常前往各地開箱價格低廉的簡易旅館或是前往廢墟探險。近日他分享一間位於兵庫縣神戶市的超便宜旅館，住一晚房價只要1100日幣（約台幣240元），不過照片曝光後卻讓不少人看了頭皮發麻，因為內部樣貌猶如陰森鬼屋或廢墟，房間也異常狹小，讓人無法安心入睡。

根據現場照片可見，雖然環境不到髒亂，但無論是牆壁、地板或是天花板都十分簡陋，猶如「極簡工地風」，室內光線也相當昏暗，且房間只有一張床的大小，沒有獨立衛浴。最讓原PO無法忍受的是，房間內混和了各種動物臭味與菸味，「如果把門關起來，可能會臭到窒息」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這真的能住嗎」、「這是鬼屋吧」、「這確定不是牢房嗎」、「我還以為是廢墟」、「睡路邊都比這裡好」。