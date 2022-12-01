澳洲一名男子日前在樹下撿到一顆「白色小毛球」，他撿起來仔細觀察，才發現這顆毛球居然有眼睛和嘴巴，推測很可能是隻幼鳥，便將其送到野生動物保護基地，經過專家鑑定後，確認這是一隻茶色蟆口鴟的幼鳥，保護基地將會暫時照顧，直到牠長大後再放生回野外。

根據《The Dodo》報導，澳洲一名男子日前外出時，在樹下發現一團「白色小毛球」，走近查看才驚覺，這團小毛球竟然有眼睛和嘴巴，男子推測牠可能是一隻新生小鳥，不小心從鳥巢摔落到地面，於是四處幫忙尋找牠的家，但找了很久都沒有發現鳥巢或是牠的家人，最後只好把牠送到波諾朗野生動物保護基地（Bonorong Wildlife Sanctuary）。

經過專家鑑定，確認這應該是一隻茶色蟆口鴟（Tawny frogmouth）的幼鳥，並替牠取名為Pod，保護基地將會暫時照顧牠，等到牠長大以後再放生回野外。事後保護基地也將Pod的照片上傳到臉書粉專，網友們看到以後都覺得很可愛，紛紛留言，「牠看起來像是《龍貓》裡面的灰塵精靈，不過是顏色錯誤的版本」、「這是一顆有嘴巴的毛球！」、「這是我看過最可愛的生物」。

茶色蟆口鴟是當地原生種，主要分佈在澳大利亞大陸、塔斯曼尼亞島和新幾內亞南部，是一種夜行性動物，茶色蟆口鴟長大以後羽毛會變成棕色的，讓牠們能夠與居住地的樹木融合在一起，形成天然的保護色，此外因為牠們的生活習性和外型，導致經常被誤認為貓頭鷹。