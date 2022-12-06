澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴協議1年了 澳洲核動力攻擊潛艦前途茫茫

澳洲毀約，中止砸560億歐元（約1.8兆台幣）讓法國打造核潛艦，轉而簽訂澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴協議，要英美為坎培拉造核動力潛艦。而澳方為了平息巴黎怒火， 6月宣布，與法國潛艇製造商海軍集團（Naval Group）達成5.55億歐元（近180億台幣）的「公平公正」解決方案，算是為衝突畫下句點。

不過，據《突發防務》（Breaking Defense）網5日報導，美國聯邦眾議院軍事委員會海權暨戰力投射小組主席魏特曼（Rob Wittman）坦言，雖然很多人說，澳洲會買美製潛艦，但「那不會發生」。他並強調，美國承受不起打斷自家潛艦採購流程。「我根本看不出在那段期間，我們要怎麼打造潛艦賣給澳洲。」

原本廣泛推測，在澳洲打造並部署自家的核動力攻擊潛艦前，美國會賣澳洲洛杉磯級（Los Angeles-class），或是維吉尼亞級（Virginia-class ）核動力攻擊潛艦給澳洲，但魏特曼已徹底釐清了這點。

美澳部長級諮商會議（AUSMIN）預定12月6日召開，而美、英、澳防長本周也將首度召開會議，討論AUKUS議題。澳洲戰略政策研究所（ASPI）國防採購專家海耶爾（Marcus Hellyer）認為，魏特曼表達了澳洲眼前困境的部分簡單事實。

他說，美國沒有多餘的潛艦可賣澳洲，他們連自己都沒辦法很快到手。美國海軍潛艦正逐漸減少，把自家需要的潛艦給澳洲，對美國政治領導階層來說，根本不是會考慮的選項。海耶爾強調，如果澳洲要核動力攻擊潛艦，終究得學會自己打造，但到底要怎麼「打造」，那還不太清楚。

Will US supply Australia with AUKUS subs? ‘That’s not going to happen,’ key US lawmaker says https://t.co/8dA57SDWrJ — Breaking Defense (@BreakingDefense) December 5, 2022

然而，魏特曼提出了一個自認「充滿創意」的對策。他說，當澳洲海軍柯林斯級（Collins-class）潛艦壽終正寢時，美國海軍所要做的，就是在打造完成的下一艘維吉尼亞級潛艦中，讓澳洲和美國海軍潛艦人員並肩執行任務，並共同指揮。

他強調，雖然潛艦不屬於澳洲，但坎培拉仍有能控制的軍事資產要素。不過，這似乎存在一堆法律和政策難題，而在核動力攻擊潛艦是如此敏感又強大資產的狀況下，更是如此。然而，魏特曼說，他「認為」這是可行的。他並指出，或許美國需要擁有51%指揮控制權，而澳洲則擁有49%。