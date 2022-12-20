大陸湖北堵河源國家級自然保護區在多個監測點，架設紅外線照相機觀測野生動物，工作人員近日整理相機影像時，看到一隻頭像馬、頂部長角的生物，在鏡頭前來回走動，看起來像古書提到的神獸「天馬」，進一步確認才知牠是中華鬣羚。

綜合陸媒報導，湖北堵河源國家級自然保護區工作人員整理2022年的紅外線相機影像時，發現一隻俗稱「四不像」的中華鬣羚，讓工作人員非常驚訝，指中華鬣羚屬於牛科，是國家二級重點保護野生動物，2016年被大陸書籍《中國脊椎動物紅色名錄》列為瀕危物種。

中華鬣羚擁有像馬的鬃毛，耳朵似驢，蹄部分瓣像是牛，頭頂還有如鹿的角，牠們雖然身形龐大，但行動卻非常敏捷，能在陡峭的岩石上行走，還可以自由地在亂石溪谷間跳躍，奔跑時速達80公里，因此許多人也稱牠為「天馬神獸」。

湖北堵河源國家級自然保護區近幾年加強保育，透過修復生態、天然林資源保護工程等措施，讓園區內的環境日益改善，因此野生動物才會越來越多。不少網友驚呼「以為四不像只是傳說，沒想到現實中真的有」、「《封神榜》姜子牙的坐騎」、「環境好了，野生動物自然也會跟著變多」。