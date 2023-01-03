大陸一名女子日前捕魚時，發現一隻沒有嘴巴的鱅魚，然而就算牠沒辦法使用嘴巴進食，體型仍和一般的魚差不多，讓女子感到困惑又傻眼，直言自己從業10年以來，第1次見到這麼奇特的狀況。

根據《星視頻》報導，浙江嘉興一名趙姓女子日前到魚塘捕撈漁獲，在檢查時發現有一隻長相詭異的鱅魚，從影片中可以看到，這隻魚的嘴巴完全閉合，似乎有肉連接著上下唇，不管趙女怎麼掰都掰不開；不過神奇的是，在沒有嘴巴可以進食的情況下，這隻魚的體重仍重達4公斤，不仔細觀察的話，外表基本上和其他鱅魚沒有差別。

趙女透露自己已經從業10年，還是第一次看到這麼稀奇古怪的現象，於是拍成影片PO上網，網友們看到以後也驚訝不已，紛紛留言，「看得出來牠已經很努力在生存了，為了防止被釣到都已經把嘴封上了，沒想到輸給了網」、「多麼努力的活到長大，太不容易了」、「牠被禁言了」、「慢慢的魚會因為人釣魚而變成無嘴魚」。

趙女實在想不通這隻魚是如何在沒辦法用嘴的情況下長大，但有人指出，鱅魚其實是「濾食性動物」，會以細密的鰓耙濾食浮游動物，因此沒嘴巴也沒關係，這種動物通常會以鰓或口中的牙齒作為濾網，通過水的吸入與吐出而濾取小型浮游生物。