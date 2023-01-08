烽火戲諸侯是歷史著名事件，據《史記》記載，西周君主周幽王為搏愛妾一笑，數度舉烽火戲弄諸侯軍隊，導致信用破產，等到犬戎真的攻破鎬京，他再舉烽火示警，諸侯又以為是騙局而不願前往，最終導致西周滅亡。不過該事件的真偽仍存疑，歷史學家也認為烽火戲諸侯可能只是後世編撰出來的故事。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，烽火戲諸侯的真實性其實很早就有人懷疑，像是中華圈四大史學家之一的錢穆，就曾在《國史大綱》裡提出質疑，且根據現今的考古證據，也無從證實烽火戲諸侯真的發生過。

于賡哲提到，《清華大學藏戰國竹簡》中收錄了歷史著作《系年》，竹簡上記載西周亡國的原因，是因為周幽王為了立小妾褒姒的兒子伯盤為太子，皇后申后的兒子宜臼覺得自身難保，於是逃到申國的舅舅家，豈料周幽王竟和伯盤聯手攻打申國，申國只好和鄫國、犬戎結盟，展開反擊，最終周幽王和伯盤一起被殺，西周至此滅亡。

于賡哲引用《烽火戲諸侯故事演繹流傳考論》一文，表示在戰國前並沒有烽火戲諸侯的傳說，直到戰國後期的《呂氏春秋》才第一次出現類似的橋段，且可以說是《史記》版本的藍本，因為事情的起因、過程和結果幾乎一樣，只不過舉烽火變成了擊鼓。

于賡哲說，西周並沒有烽火制度，而是到春秋戰國時期才出現，不過當時並未普及，反而擊鼓示警更為人熟知，因此他認為《呂氏春秋》才會編出擊鼓的故事；到了漢代烽火制度已經相當完善且普及，《史記》作者司馬遷也對烽火制度較了解，所以才會將故事改為舉烽火的版本。