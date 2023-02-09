大陸貴州師範大學日前組織研究團隊，在貴州盤州市一處黑暗洞穴裡，發現一條頭長角的盲魚，長相非常特別，進行DNA檢測發現此為新物種，由於牠長年生長在黑暗環境中，因此眼睛幾乎退化，主要靠觸鬚感知，而頭上的角則有導航的作用。

微博自然生物科普網紅「黑魚周cnWATERS」發文指出，貴州師範大學周江教授組成研究小組，在盤州山區洞穴小池子裡發現一條「盲魚」，身長約10至15公分，牠生活環境幾乎沒有光線，所以眼睛特別小，甚至已經退化，全身呈現肉色，嘴旁有兩對觸鬚，頭上還有一根獨角，進行形態學分析及DNA檢測，發現牠屬於全新物種。

研究員指出，與新發現盲魚親緣關係較近的是金線䰾屬魚類，再依牠頭部有角的特徵，因而命名為「長角金線䰾」（Sinocyclocheilus longicornus），長角金線䰾又與角金線䰾有些相似，頭部都有角狀結構，同樣分佈於貴州六盤水盤州市，不過長角金線䰾的角更為發達，體色也較雪白，眼睛退化成僅能感光的眼點，而角金線䰾大多棕黃色帶黑斑，不過眼睛完整，只是比較小，極少數退化為點狀。

研究員推測，長角金線䰾生長在沒陽光的環境，導致眼睛因此退化，觸鬚則有感知的作用，而牠們生活的水域通常也不大，導航技能也無須太強，因此演化出角狀結構，另外魚的體表還有一條明顯側線，由高度敏感的細胞組成，沿著魚身橫向延伸，能夠檢測水壓、溫度和鹽度的變化，側線與獨角做搭配，或許能起到更好的導航作用。