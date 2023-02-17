電子產品發達，孩童也因提早接觸3C，導致近視比率越來越高，而「遺傳」也是很重要的關鍵。大陸一位1歲大的孩子竟近視650度，就醫檢查、做了防護，度數仍持續上升，醫師研判該名孩子有「高度近視基因」，目前沒有很好的辦法可解決這個問題，最後恐怕會失明，讓父母擔憂不已。

根據《山海視頻》報導，河南鄭州一位慕姓女子表示，兒子1歲時帶他做視力檢查，眼睛近視度數為600及650度，由於她和先生都近視約600度左右，因此醫師研判，該名孩子帶有高度近視基因，且有病理性近視基因。

慕女表示，給孩子配戴眼鏡後，也每天帶孩子到戶外活動，不給含糖食物。她自覺防護措施做得還行，沒想到最近帶孩子回診檢查，半年來度數又增加了至少100度。

慕女說，醫師沒遇過近視增長這麼快的，「這眼睛是基因在決定的，醫學目前沒辦法解決這個問題，現在如果不採取外部介入的方式控制，最壞的結果就是失明。」讓她感嘆：「現在也不知道該怎麼辦。」