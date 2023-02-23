中央流行疫情指揮中心今天宣布，自3月6日起至4月30日止實施「疫苗加一、解封安心」的接種運動，鼓勵今年尚未接種任何一劑新冠疫苗的族群踴躍接種，指揮官王必勝表示，此接種運動上路後，將來規劃讓新冠疫苗固定在每年3、4月例行接種；台大醫院感染科醫師李秉穎指出，從未接種疫苗感染後重症率高達20％，呼籲尚未接種的民眾踴躍接種。

李秉穎表示，新冠疫苗接種後的保護力非永久，即便過去曾打過疫苗，只要半年內未接種疫苗，就可能增加染疫後的住院、重症及死亡機率，且目前國內新增的染疫死亡案例中，仍有不少屬於完全沒打疫苗的族群，據統計這些族群的染疫重症率為10％至20％，死亡率也達2％至3％，遠高於有打疫苗的族群。

李秉穎說，目前仍未接種疫苗的族群不外乎是因擔心疫苗副作用，但新冠疫苗已被證實是相當安全的疫苗，副作用大多以發燒、倦怠為主，兩三天就能緩解，且接種後死亡的個案經交叉分析，大多與疫苗無關，僅有少數因腺病毒引起的血栓或是RNA疫苗引起的心肌炎等，但數量相當少。

王必勝表示，目前仍有約130萬人連一劑疫苗都未打，希望能藉由這次的疫苗接種運動，鼓勵他們踴躍出來打疫苗，除政令上的宣傳以及副作用的說明加強之外，針對非都市地區會加強民政系統，包含鄰里長、慢性病追蹤醫師等，主動建議民眾接種。

根據指揮中心統計，目前剩餘疫苗量為莫德納單價疫苗12萬7.630劑（幼兒0.1毫克/毫升劑型)、BNT剩餘246萬7,208劑（幼兒劑型136萬5,610劑 、兒童劑型94萬9,450劑、成人劑型15萬2,148劑)、Novavax19萬9,490劑；雙價次世代疫苗部分，莫德納BA.1剩餘89萬7,650劑、莫德納BA.5剩餘155萬3,250劑。