疫情指揮中心今天公布國內本土新冠肺炎新增1萬1995例，境外移入217例、死亡27例。指揮中心發言人羅一鈞表示，今天新增本土個案較上周三同期相比，下降25.7%。如疫情穩定，輕症確診者免隔離政策，最快3月底上路。

羅一鈞表示，本土今天新增1萬1995例，境外217例、死亡27例，新增個案較上上周三1萬6145例相比，下降25.7%，他表示，連假回補效應觀察到明天，明天的單日確診數估計1萬5千例至2萬例之間。不過目前看起來，數字都較預期低，連假影響疫情評估不大，整體呈現下降趨勢，預期不會影響3月6日校園口罩鬆綁如期上路。

至於輕症免隔離、免通報等政策何時上路？羅一鈞表示，若228連假後疫情穩定、3月6日校園口罩鬆綁後也沒有造成反彈，對於輕症免隔離免通報措施可構成有利條件，有利於3月實施。

他也透露，以3月6日口罩上路至少觀察一周，加上新制預告期，給予相關單位各行業準備期，實施時程，因此最快3月底實施，可望實施輕症免隔離與通報。