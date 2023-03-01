新冠肺炎肆虐全球三年多，各國陸續解封回歸常態生活，台大公衛學者指出，Omicron時期有三大死亡軌跡，防疫警戒雖有助於降低新冠肺炎直接死亡和共病死亡，但可能導致間接超額死亡，最佳解封時間點會落在「超額死亡接近零」的時候，預估台灣可在5、6月到達最佳時機。

台大公衛學院「新冠肺炎科學防疫園地」團隊統計，新冠肺炎流行至今，全球已有6.7億人感染，其中Omicron時期就有3.8億人，佔了一半以上；截至今日已有686.3萬人死亡，Omicron時期約佔20％，釀成139萬人死亡。

陳秀熙分析，相較於Alpha和Delta時期大多是感染導致重症死亡，也就是直接死亡（Die from COVID-19），到了Omicron時期僅有6到7成是直接死亡，另外3到4成則是共病造成死亡（Die with COVID-19），換言之，很可能新冠肺炎是輕症，但伴隨其他疾病造成死亡。

另外，防疫警戒可能造成醫療能量緊縮、人力不足，非新冠肺炎的重大疾病死亡超過預期，稱為間接死亡（Die from Insufficient Medical Care），又稱「超額死亡」。陳秀熙指出，台灣從Omicron BA.2到BA.5流行期間，超額死亡相較於基礎線，都還有很大的距離。

陳秀熙指出，Omicron的三種死亡軌跡在每個國家經驗不同，最好的解封時間點是「超額死亡接近零」的時候，也就是全死因死亡率曲線回到疫情前預期死亡率；目前許多國家都在拿捏時機點，例如丹麥2022年2月解封後，超額死亡率呈現下降趨勢，目前已達到疫情前的基礎死亡水準。

「台灣預估在5、6月之間可以到達最佳解封時間。」陳秀熙分析，現階段關鍵是中重症監測、改善醫療照護能量，並持續監測病毒株，一方面防止直接死亡和共病死亡，另一方面逐步解封以降低間接超額死亡；另根據研究，施打疫苗可降低64％到75％的直接死亡，亦可降低33％到58％的共病死亡。