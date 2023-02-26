詛咒真的有效果？大陸一名男子因酒駕遭女友怒罵「怎麼不去死」，未料之後他竟真的猝死，男子母親翻看手機，發現女友的聊天紀錄後，認為兒子是因為她的「詛咒」而過世，所以將其告上法庭，最後法官判處女友需賠償16萬人民幣（約新台幣70.7萬），結果引發網友不滿。

綜合陸媒報導，河南鄭州一名男子突然猝逝，他的母親難以接受這個事實，每當想念兒子的時候，就會把他的遺物拿出來翻看，某次查看兒子手機的時候，正好翻到他和女友的聊天紀錄，發現女友竟對兒子說過「情人節的時候你喝完酒開車，怎麼不死了？」等詛咒的話，並認為兒子的猝死和女友的刺激性話語有關係，因此憤而將對方告上法庭。

經鄭州市中原區人民法院審理，判處女友需賠償經濟損失16萬人民幣（約新台幣70.7萬），律師楊小根表示，女友的極端言語、汙辱行為都是有意在刺激原告兒子，導致他精神失控最終猝死，因此必須負一定的法律責任。

判決結果出爐後，許多網友都感到忿忿不平，紛紛留言批評，「這個女友真是倒了八輩子楣」、「喝酒開車是重點，女友罵他是因為擔心他，才說的重話！何況哪裡有事實證明是罵了才猝死的，這種也能判賠款，我真覺得蠻搞笑的」、「如果詛咒都這麼靈驗，有些人早死千百回了」、「如果這樣也可以，那所有因為網路霸凌而離世的是否更該找每個施暴者負責？」。

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