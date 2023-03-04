美國馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）近日發生一起離譜事件，一輛黑色轎車為了躲避警方追捕，不僅擦撞紅色轎車及路上行人，還高速撞上街角的公寓1樓，導致整棟建築物瞬間解體，上述人車很快就被倒塌的磚頭外牆埋住，造成1死5傷的慘劇，驚悚過程全被監視器拍下。

綜合外媒報導，這起事件發生在上月8日晚間9時許，但州總檢察長辦公室日前才公布影片，肇事的黑色車輛是贓車，當時33歲的駕駛人布朗森（Shawn Lee Brunson）為了躲避警方追捕，高速擦撞一輛紅色轎車及54歲路人芬奇（Alfred Fincher），接著又失控撞進街角處閒置的公寓1樓。

根據現場監視器畫面顯示，該棟公寓受到高速撞擊後瞬間解體，上述人車很快就被倒塌的公寓2樓掩埋覆蓋，當局出動逾40名警消人員、4輛消防車清除磚頭及瓦礫，最終在晚間10時30分左右將2輛轎車挖出，並將車上連同布朗森等5名傷者全數送醫，至於路人芬奇則當場不治身亡。

事件發生後，死者家屬透過律師控訴警方追捕贓車，才會導致芬奇遭到波及慘死，目前檢方正進一步釐清事故主因，至於布朗森出院後已被逮捕。