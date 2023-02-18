住老公寓卻開BMW雙門跑車引注意，台中毒鴛鴦分工販毒遭送辦。★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

台中市刑大在中市太平區查獲1對毒鴛鴦，洪男與何女夫妻住在老舊公寓，但出門卻開BMW雙門拉風跑車，洪妻與藥腳透過通訊軟體聯繫毒品交易、洪男涉及吸食毒品。警方18日表示，經長期跟監在去年底查獲後，將夫妻依毒品危害防制條例移送檢方偵辦。

洪男夫妻涉嫌販售吸食毒品，雖住舊公寓，但出門開拉風跑車，被中市警方查獲送辦。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

刑事警察大隊偵三隊副隊長張翔諭表示，警方向上溯源追查毒品案，獲得太平區1對夫妻販毒相關情資，經長期蒐證追查，報請檢方指揮偵辦，去年底前往太平區1處公寓將47歲的洪男、何女拘捕到案，依法送辦。

據了解，兩夫妻與老母同住在舊公寓1樓，看似生活住況不佳，但出門竟以BMW雙門跑車代步，雖是舊車，但該車款新車售價在160萬至260萬元之間，兩人鶼鰈情深，何女一肩扛起犯行，供稱是她一人負責與藥腳聯繫，由購毒者上門當面交易，每小包毒品賣1000至2000元不等，老公白天還到工廠上班，與販毒無關。

警方對兩夫妻採尿送驗，查出黃男有吸食毒品反應，將夫妻依違反毒品危害防制條例送辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！