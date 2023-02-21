北市警南港分局同德派出所，去年底查獲多名藥腳購買毒品，循線查獲莊姓、楊姓男子共同販售安非他命，經持續向上溯源，鎖定上游是50歲陳姓男子，立即組成專案小組積極偵辦。

警方調查，陳嫌無業，有多項毒品前科，專門在大台北地區販毒，專案小組向士林地院聲請搜索票，日前前往陳嫌士林區住處執行搜索，當場查獲安非他命6包、大麻2包、卡西酮毒咖啡包16包、吸食器、分裝袋及電子磅秤等證物，全案訊後，依毒品罪嫌移送法辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！