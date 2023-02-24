嘉義縣民雄警分局在林嫌蘭花園查獲大批大麻植栽，有的已開花。（廖素慧攝）

嘉義縣民雄警分局在林嫌住處查獲大麻成品。（廖素慧攝）

嘉義縣民雄警分局長莊思神（右）、偵查隊長侯宗文說明查緝大麻案。（廖素慧攝）

林姓青年被檢舉賣毒咖啡包，嘉義縣警方到大林鎮林家蘭花園查緝，卻意外查出50歲林父以蘭花園為掩護，悄悄種大麻，當場查獲205株大麻植栽，還有大麻成品，林父坦承大麻「自種自用」，林父被依《毒品危害條例》移送嘉義地檢署偵辦，並聲押獲准。

民雄警分局、嘉義縣刑大執行警政署「清源專案2.0」接獲檢舉，指20多歲林姓男子涉嫌販賣毒品咖啡包，由檢察官指揮於21日到林男住處查緝，未發現林男持有毒品咖啡包，卻在林父的房間內發現數包大麻成品。

警方初步調查，林嫌當場坦承有在施用大麻，由於經濟拮据，利用自己以前種蘭花的技術，在已廢置的蘭花園種植大麻。警方在現場查獲大麻205株、大批肥料、培養土等物證。

民雄警分局表示，警方查獲這批大麻可能於228連假流入市面，即時遏止對民眾可能造成的戕害，林嫌已移送嘉義地檢署偵辦，並經嘉義地檢署向法院聲請羈押獲准。