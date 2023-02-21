高雄一名吳姓男子先前在大陸娶妻，2人返台生活後，吳男發覺妻子的精神狀況有異，便搬家到外縣市經營公司，以雙方價值觀有差異為由向法院訴請離婚。案經上訴，高雄高分院認為吳男長期不在家，須負起婚姻破裂的較大責任，故駁回離婚請求。

判決書指出，吳男主張，於2002年間與陸籍妻子在大陸結婚，養育2名子女，起先一家人共同於高雄居住生活，後來他因成立公司而長期居住在外縣市，除了每月匯生活費之外，與妻子沒太多互動與聯繫，稱雙方價值觀差異大，也難以理解妻子，無法繼續此段婚姻，依法訴請離婚。

對此，妻子指出，吳男因工作關係往返台南、高雄兩地，2013年她發病後，雙方曾起爭執，此後吳男不太回家，2人也無性生活，僅透過社群軟體維持聯繫，她不願家庭破碎所以拒絕離婚。

案經上訴，高雄高分院法官勘驗2人的女兒證詞，女兒證稱母親的個性落差很大，會突然從溫柔的人變成兇巴巴的人，還有次一家人開車出遊，行經高速公路時，她將空的塑膠瓶拿給母親，母親則不顧父親反對，堅持搖下車窗向外扔掉瓶子等，父母也為此起衝突。

法官指出，透過女兒的證詞可知，吳妻的行為雖然異於常人，但情節不到無法共同經營婚姻生活的程度，而吳男是為了滿足家族期望，才透過仲介與妻子結婚，婚姻基礎本就薄弱，再者，夫妻自2013年起感情生變，2016年吳男不再返家，婚姻有名無實已6年之久，此段婚姻出現破綻須負起較大責任，吳妻從未放棄過家庭責任，故駁回吳男的離婚請求，可上訴。