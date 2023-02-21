許多人會在床邊放些小東西，不過從風水來看，有些東西可能會影響夫妻感情，甚至招惹第三者。《科技紫微網》就列出床頭5樣禁忌物品，包括鏡子、香包、仙人掌、針線及假花。

●鏡子

鏡子帶來煞氣。床頭正對鏡子，不僅影響睡眠質量，還會影響夫妻感情，使夫妻之間出現疑慮，進而從小衝突累積成大吵。夫妻之間一旦不能互相信任與理解，就容易發生去外面尋歡的情況。

●香包

不少香包有助情、助眠功效，也能改善氣味。而香包大多由花卉製成，有提升桃花運的開運效果；但對已婚者而言，過多桃花就不見得是好事。

●仙人掌

雖然仙人掌有著吸收輻射的作用，但若放在床頭，甚至臥室其他地方，都容易引發口角之爭，致使夫妻關係緊張，也容易招惹不良入侵者。除仙人掌，其他帶有尖刺的植物也不宜放床頭。

●針線

針為利器，帶煞，若將它放在床邊，容易使夫妻衝突難以磨合。線則代表雜亂的關係，所以針線之類還是宜放在衣櫃、或專門的收納盒中，並且擺放整齊，別亂成一團。

●假花

人造花多為化學纖維，不僅對健康不利，也因以假亂真之意，多少會有被「假的」取而代之的兆頭，於婚姻自然不利。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！