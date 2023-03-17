同類相食的狀況在動物界並不少見。澳洲一名男子近日在沙灘散步時，看到兩條蛇纏繞在一起，起初以為牠們在曬恩愛，便好奇地拿出手機拍攝，沒想到仔細一看，才知道是「蛇吞蛇」，驚人畫面曝光引發討論。

根據《每日郵報》報導，格林（Cody Green）近日到西澳濱寧合海邊（Binningup Beach）度假，散步時發現有2條蛇纏繞在一起，正巧滾到他的正前方，起初以為蛇在交配，讓他感到非常好奇，於是拿出手機拍攝，才發現其實是捕食過程。

畫面中可看到，其中一條巨蛇完全佔上風，壓制住另一條體型稍小的同類，緩緩地將對方吞進肚裡，儘管牠不斷掙扎，依舊是徒勞無功。影片曝光後，不少網友表示「大自然既美妙又危險」、「動物為了活下來，吃同類的狀況其實很常見」。

澳洲博物館（Australian Museum）表示，格林拍到的應該是劇毒眼鏡蛇「杜吉蛇」（Dugite），在戶外常有自相殘殺的行為，有些甚至可以吞下和自己體型一樣大的蛇，牠們會使用毒液和肌肉收縮制服獵物，需花3至5天的時間，才可以消化完腹中的同類。