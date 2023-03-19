除了寵物貓狗之外，現代人也喜歡養倉鼠作伴，不過大陸湖北一名女飼主透露，自家倉鼠一個月前越獄後，突然憑空消失，原以為是走失跑進了下水道，直到近日才在家中沙發底下找到，最讓她錯愕的是，倉鼠不但活得好好的，還十分懂得享受生活，不僅自行蓋糧倉，還自製了棉花床，日子過得愜意又舒適。

綜合陸媒報導，湖北一名女子養了一隻倉鼠，一個月前突然越獄逃家，原本以為是走失跑進了下水道，沒想到竟然在家中沙發下蓋了一處秘密基地，讓她當場看傻眼。從畫面中可見，這隻倉鼠被飼主逮到時，還一臉無辜，沙發下的地板囤了爆量的貓糧、堅果，以及用棉花打造的小床。

飼主透露，本來還納悶為何這個月的貓糧吃得這麼快，如今真相大白，原來一切都是倉鼠搞得鬼，讓她看了又好氣又好笑，忍不住拿起手機記錄下眼前荒唐的景象。

影片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「一個多月都沒發現，看來是計劃犯案」、「這段時間的便便沒味道嗎」、「居然不是貓抓住的」、「太聰明了，送牠去讀書吧」。