大陸一名男子日前入住位於南昌的飯店，當他在床上躺下時，突然聽到枕頭下傳出老鼠的叫聲，他急忙拿起枕頭查看，發現底下竟有一窩新生幼鼠，且牠們全都被男子壓死，枕頭上沾滿血跡，讓他感到十分噁心。對此飯店回應，推測是窗戶沒關好，才會讓老鼠跑進房間，未來會再加強衛生管理。

根據《頭條新聞》報導，大陸一名男子昨日（3/22）入住南昌戰網電競酒店，他才剛躺下來，就聽到枕頭底下傳出老鼠的叫聲，嚇得他急忙起身查看，發現枕頭下居然有一窩新生的幼鼠，體型約只有手指大小，渾身通紅、尚未長出毛髮，不過由於剛才男子的重壓，導致這窩幼鼠全部死亡，枕頭上還沾滿血漬。

男子表示自己被噁心到睡不著，已經向有關單位投訴。而飯店工作人員則回應，他們也是第一次遇到這種狀況，推測可能是窗戶沒關好，才會讓老鼠跑進房間內生產，事發當下他們馬上替顧客更換房間，也承諾未來會加強衛生管理，至於賠償的部分，則需要等負責人和顧客進一步溝通協調。

網友們看到新聞都直呼太扯，忍不住留言吐槽，「我們飯店很重視衛生，上個月才剛打掃過」、「這絕對會是一輩子的陰影」、「這還能住人嗎？會不會太誇張」、「我看了都要吐了」、「可憐的鼠鼠，才剛出生就遇上慘絕人寰的血案」、「我雞皮疙瘩都起來了」。