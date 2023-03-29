綠營名嘴許維智曾在節目表示，前總統馬英九訪中，「馬英九喊中華民國四個字，我們找整個台派、我們這些獨派教授，全部到桃園機場迎接你」；而馬英九在南京中山陵及與江蘇省委書記會面時，分別說出「中華民國」與「台灣總統」。前立委蔡正元認為，台獨人士應該集體結伴去機場迎接馬英九，還要獻上熱情的花環。

蔡正元今(29日)在臉書粉專貼文表示，馬英九赴大陸祭祖和青年交流，到目前為止，表現得很得體、審慎、機智。

蔡正元接著表示，台獨人士說，馬英九如果敢在大陸說出「中華民國」，台獨人士要去機場迎接馬英九回台。現在馬英九說出「中華民國」，而且還說「台灣總統」。台獨人士應該集體結伴去迎接馬英九，還要獻上熱情的花環。台獨人士既然說得出，如果做不到，就是俗辣。

網友表示，「其實去不去都是俗辣」、「聽聽就好，俗辣當習慣了」、「那些人還是不要出現，社會比較安靜」、「馬總統回國，全民倒數計時中，獨派不要落跑喔」、「馬總統把士氣都鼓舞了」。