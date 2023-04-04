前總統馬英九赴陸掀起熱潮，國民黨戰將羅智強形容，馬到長沙夜市萬頭攢動，眾人圍堵想要「看一下老鄉」，也成為大陸現在最火的網紅，影片標題提到他流量就增加3倍。羅強調，馬英九說出「台灣、大陸都是中華民國」，中共當局展現出的雅量與空間，是台灣人民迫切需要的。而因為民進黨執政帶動兩岸仇恨循環，此次馬英九訪陸就像澆了和平的及時雨，這才是最難能可貴的地方，才是「馬式網紅」的真正價值所在。

「勇敢有智慧的馬英九，以他為榮！」羅智強今(4日)投書中時表示，馬英九的旋風，不只是他個人的旋風，其實也是兩岸人民一種對和平，如大旱望雲霓的渴盼，台灣人民要和平，其實大陸人民也要和平，我們都應該要設法努力，讓局勢不會走到「火車對撞」的那一幕。而這中間，當然也有中國大陸的善意，給馬英九非常大的空間，也才能促成這一次劃時代、對兩岸和平有重大意義的馬英九訪陸行。

羅智強提到，民進黨一系列的嘲諷，反而更像一個頌讚英雄的樂章，顯現了馬英九這次訪問的歷史意義。綠營一開始嘲笑馬英九一定不敢講中華民國，結果馬英九在中山陵高喊中華民國。被打臉的民進黨雞蛋裡挑骨頭，嘲笑馬說的中華民國「只是歷史」，貶低馬見到的官員層級不夠。結果馬英九在媒體面前強調自己兩次當選「中華民國總統」，而國台辦主任宋濤依然代表中國大陸國家主席和馬英九會面，給予足夠的尊敬。

羅智強強調，這時民進黨已是整個邏輯混亂、不知道該怎麼扣馬英九帽子了，沒想到馬英九更說出驚天之語：「一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國」。這等於是馬英九在大陸的土地上，直接表達「你是我的一部分」，還有什麼比這更能彰顯中華民國存在的呢？馬英九在大陸說出這樣一句話，不但需要勇氣，更需要智慧，不但凸顯出九二共識、一中各表，也讓兩岸的互惠交流有了堅定的基礎。

「中共當局基本展現出雅量，給予空間，而這樣的雅量，是台灣人民迫切需要的。」羅智強指出，民進黨執政，帶動兩岸的仇恨循環，而馬總統訪問大陸，就像是為這股憤怒澆了和平的及時雨。這才是最難能可貴的地方，也是兩岸人民都要感謝馬英九的地方。中共對馬總統的禮遇，讓台灣人民體會到善意，而馬也讓大陸人民聽到台灣的另一種聲音，那種友善的、溫暖的、包容的一面，這才是「馬式網紅」的真正價值所在。