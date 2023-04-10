民進黨高市議員鄭孟洳10日踢爆前台北市議員羅智強去年曾表態參選桃園市長一職，且啟動行腳活動走遍桃園地區，但羅智強在桃園拜票的同時，竟然有在高雄餐廳、高檔酒店的政治獻金消費紀錄，已經明顯違反政治獻金法，鄭孟洳狠酸難道羅智強是練成「超級分身術」，呼籲他出面說明清楚。

鄭孟洳表示，去年羅智強表態參選桃園市長，隨後開始行腳走遍桃園，每天都能看到他在桃園有滿滿的拜票行程，在羅智強臉書粉專去年6月9日的行腳日記中，就記錄了從桃園龜山福安宮出發的選舉行程，並發出與國民黨桃園市議員牛煦庭的合照。

但奇怪的是，鄭孟洳查出去年6月9日羅智強從早到晚在桃園掃街的同時，竟然有他在高雄旗津天后宮附近鴨角活海產店大啖美食的政治獻金消費紀錄，甚至還有入住高雄高檔酒店的住宿消費紀錄，鄭孟洳狠酸，這已經明顯違反政治獻金法，難不成羅智強練成「超級分身術」？要羅智強出面說清楚講明白。