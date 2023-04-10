前總統馬英九赴陸祭祖、帶學生交流獲得廣大迴響，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天接受《POP撞新聞》專訪時，被問到是否再度訪陸，或是會有「馬習二會」？蕭旭岑表示，台灣如果有需要就會考慮；至於馬有無可能參選2024總統大選？蕭說，沒跟馬談過，但他應該不會考慮。

蕭旭岑受訪時談及此次祭祖行，對於綠營名嘴質疑高鐵及大陸圍觀民眾的真實性，蕭說他只覺得可笑，「如果是演員有辦法那麼自然？有需要派那麼多演員歡迎馬英九，要做到這程度嗎？」

蕭認為，此次祭祖行，無論是他或馬，都深切感受到大陸民眾的歡迎，原本規劃出訪前並沒有把握能引發大陸民眾善意回應，但這次帶學生去交流，可以感受到兩岸人民「真實互動的善意溫暖」，令人感動，「小粉紅跟1450不能代表所有人」。

而此次馬在對岸可以大聲講中華民國、前總統、憲法等等，也讓聲勢高漲，有無可能參選2024總統大選？蕭旭岑說，沒跟馬談過此事，但這不需要去問，「個人認為他不會考慮選2024。」

至於對馬的「暢所欲言」，事前有無跟對岸溝通，對岸事後又有無來阻止？蕭表示，此次過程都是基於雙方的默契，交涉不便講太多，不過對岸有給馬總統最高的尊重跟禮遇，且都有妥善、密切且有善意的溝通。

至於有沒有可能再訪陸？有沒有可能有「馬習二會」？蕭旭岑提到2015年馬習會，習近平送他們時，說了「後會有期」，因此他一直覺得沒有什麼事是不可能的，無論是再度訪陸或是馬習二會，台灣有需要就會考慮。

而對於外界質疑是否刻意跟蔡總統出訪打對台？又為何不搭華航而要搭中國國航？蕭旭岑解釋，馬是去清明掃墓的，因此日期是老祖宗訂的，且他們現在就一般民眾，怎麼會得知總統府最高機密？會訂中國國航機票，也是因為這是農曆年前就在籌劃的，當時就只有4個航點，且此行要帶學生，票數需求較高，還有票價上的考量，中國國航相對較有競爭力。

蕭旭岑也喊話蔡政府，講清楚兩岸到底是不是「兩個國家」，蕭認為，此行證明一件事，就是只要遵憲，兩岸就能平安，中華民國憲法就是一中憲法，對岸也無法對我們有任何批評，憲法寫的很清楚，兩岸不是兩個國家，只要蔡總統願意這樣說，「我很確信，大陸會給善意回應。」