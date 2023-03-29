前總統馬英九這幾天赴陸進行祭祖之旅，總統蔡英文今天(29日)也啟動「民主共榮夥伴之旅」，出訪中美洲並過境美國。中天新聞針對「馬英九、蔡英文『雙英出訪』，台灣該『親美還是友中』？」進行街訪民調，結果很多年輕人都覺得，「台灣應該親美而且友中，才是最聰明的做法」。

中天新聞《鄭亦真辣晚報》今(29日)派出記者，針對「馬英九、蔡英文『雙英出訪』，台灣該『親美還是友中』？」進行街訪。年輕人除了友中、親美各有其看法，多數年輕人仍表示，「我是選擇兩個都要，大家都是大國，以和為貴這樣子」、「為什麼不能兩個都好」、「我是覺得和平最重要啦，小孩子才選擇，兩個都要才對」、「就也是一半一半，我覺得不要打仗比較好」。

另外，針對馬英九赴陸交流、蔡英文過境美國的看法，年輕人認為，「馬英九在南京的表現還不錯，蔡英文不用講，反正她執政8年，好不到哪裡去」、「我覺得馬英九他這樣子做的話，其實說不定對兩岸和平，會有更大的幫助，我是這樣子認為啦！因為需要一個跨時代的人去解決這件事情，我覺得 (兩岸)長期這樣子僵持，不是好事情」。