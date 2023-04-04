總統蔡英文出訪中美洲友邦，過境美國行程受到矚目，但在紐約卻未能見到美方要員。前立委郭正亮3日在《新聞大白話》節目指出，蔡赴紐約僑宴，紐約市長、州長都沒來，這不是總統府或外交單位的問題，就是美國總統拜登變心了，想拿台灣去向中國大陸示好，才要求低調再低調。

「他叫你什麼，你管他的？小英說要跟他建立3000年的友誼啊！」郭正亮表示，蔡英文到瓜地馬拉1天就寫了4篇臉書，她在美國為什麼不寫？比方說在哈德遜智庫，她確實有演講，為什麼演講的全文不能讓大家看？不覺得這很奇怪嗎？是我們自己的總統演講的內容，為什麼不能給國民看呢？這一定是美國說，一切都低調低調低調。

郭正亮提到，蔡英文在紐約下飛機，紐約機場是常常有貴賓經過的，「所以要租個紅毯也很容易啊，那為什麼連紅地毯都沒有？」一定是人家說，就是低調低調，過境嘛。主持人錢子問，不是有個短短的紅毯？郭正亮說「就是說妳不是正式訪問嘛！所以妳就低調低調低調...」。

郭正亮指出，就連僑宴當天，紐約市長也不在現場，紐約州長也不在現場。「我相信我們駐外單位，一定都急著打電話，因為我知道他們都非常優秀，所以這個根本就不是台灣的問題！」

「就是拜登嘛，拜登他變心了！」郭正亮強調，就是說，你突然之間，想把台灣拿去向中國大陸示好，講白了就是這樣。這個跟我們外交單位真的沒有關係，所有該注意的細節，外交單位都知道。結果那天僑宴只有紐澤西的州長來，跟少數黨領袖哈基姆·傑福瑞斯也見面了，我們講了，可是不是正式講，「結果傑福瑞斯辦公室，不證實！怎麼會有這種事啊？你又不是行政官員？你只是眾議院的少數黨領袖耶！有這麼敏感嗎？」

郭正亮直言，也不只民主黨，那天在哈德遜智庫，蓬佩奧就沒有來，「他是研究員耶！」這個總統府、外交單位都沒有錯，相信當天他們也急著打電話，可是拜登就是拿你去跟別人交易！從這裡才可以看出，美國真的堅若磐石嗎？「一個朋友說，這個叫堅若盤子，拿你去跟別人示好！」