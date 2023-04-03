總統蔡英文出訪中美洲友邦，但重頭戲的過境美國卻未見高規格接待，甚至見不到美方政要，連預定可能會碰面的前國務卿蓬佩奧都未露面。前立委郭正亮3日在《大新聞大爆卦》節目指出，蓬佩奧去年去高雄，市長陳其邁還當接待的主人，結果這次連見都不見蔡英文。像捷克上次來89個，這次來160個，台灣跟捷克的邦交有增加到哪裡？中國大陸跟捷克的貿易是台灣的50倍，所以還是要看貿易額跟投資，及是否設立代表處。

郭正亮表示，我們外交部的預算事實上還在增加，如果少了9個邦交國，照理講，送金援就沒有機會了，那為什麼還在增加？「表示用到別的地方去了嘛！你不覺得用到接待國會訪問團上面了嗎？」以為人家來，通通沒有禮遇嗎？比如說總要請吃飯吧？住房一定是要團購，團購會打折，那個錢誰出的？捷克一下來了160個人，那個錢都是他們自己出的嗎？上次來89個，這次來160個，請問台灣跟捷克的邦交是增加到哪裡去了？

「從89個增加到160個，請問我們外交增加了什麼？除了立法院請吃飯以外。」郭正亮指出，中國大陸跟捷克的貿易是台灣的50倍，這次捷克來了100個企業家，因為希望台灣能跟他的高科技產業對接，所以企業的動力更大，搞不好這個參訪團是企業界出錢，這也有可能。

「我們以前當立委也常出國，你總是有辦法找到題目去啦！」郭正亮提到，請問這個增加了什麼邦交？我們台灣也一天到晚出國，增加邦交是要看，你的貿易額有真的大量增加嗎？投資有大量增加嗎？或者說有成立代表處嗎？要從這樣來評論。

郭正亮強調，一天到晚參訪，蓬佩奧去年不是去高雄，陳其邁還做接待的主人？「結果這次連見都不見！不是嗎？」所以用這種東西當指標說，有沒有來訪問，有沒有見到面，這個不是外交主要的。